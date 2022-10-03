Более 1000 нарушений в сфере миграции выявлено на Орловщине

Иностранцы нарушают правила пребывания в России.



За восемь месяцев 2022 года сотрудниками Управления по вопросам миграции УМВД России по Орловской области было проведено 1125 контрольно-надзорных мероприятий по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства. Всего за отчетный период времени было вскрыто 1082 административных правонарушения. Они в основном были связаны с нарушением правил пребывания и проживания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства. Часть нарушений касалась незаконного осуществления ими трудовой деятельности.

В ходе проведенных с участием сотрудников Управления по вопросам миграции оперативно-профилактических мероприятий проверялись объекты строительства, торговые предприятия, места общественного питания и промышленные объекты. Организации и ИП наиболее часто нарушают порядок уведомления компетентных органов о заключении или расторжении трудовых либо гражданско-правовых договоров с иностранными работниками.

Тем временем, в Орле сотрудники полиции побеседовали с иностранными студентами. Как сообщила пресс-служба УМВД России по Орловской области, это было профилактическое мероприятие, участие в которой приняло порядка 240 граждан других государств. В частности, перед студентами выступила заместитель начальника отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Орлу подполковник полиции Ирина Голощапова. Она напомнила иностранцам о необходимости соблюдения правил въезда и пребывания в России и рассказала об ответственности за нарушение миграционного законодательства.

ИА «Орелград»