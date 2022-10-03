Группу мобилизованных орловцев не удалось своевременно разместить в учебках

3.10.2022 | 10:14 Важное, Новости, Общество

По словам губернатора, вопрос уже удалось решить.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил о том, что одна из групп мобилизованных орловцев не была своевременно размещена в пунктах подготовки. Об этом он узнал непосредственно от призывников и членов их семей.

«Возник сбой в организации приёма ребят, которых не смогли вовремя разместить. Оперативно начали отрабатывать проблему. Вопрос решен положительно. Ситуация, безусловно, недопустимая и абсолютно согласен с возмущениями жителей. Дал соответствующее поручение и уже сегодня туда выехал наш представитель и будет разбираться непосредственно на месте», — рассказал губернатор.

По его словам, в таких случаях военкоматам следовало бы оставлять призывников дома, чтобы те могли уделить это время решению своих вопросов. В ближайшее время Андрей Клычков планирует посетить учебку и лично проконтролировать условия размещения орловцев.

ИА «Орелград»

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