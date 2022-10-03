Индекс промышленного производства ушел вниз

Промышленное производство нарастило объемы, но в целом экономика падает.



Оредстат обнародовал оперативные данные, подсчитав индексы промышленного производства по основным видам экономической деятельности в Орловской области за январь-август 2022 года. Совокупный ИПП за отчетный период времени снизился на 7,9 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Непосредственно в августе 2022 года по отношению к августа прошлого года индекс снизился на 3,3 процента. Примечательно, что прирост объемов промышленного производства в августе по сравнению с июлем 2022 года составил 22,8 процента. Однако наращивание объемов производство не уберегло ИПП от общего падения.

«Рост индекса производства в январе-августе 2022 года зафиксирован в секторе экономики «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (111,8 процента), — следует из сообщения Орелстата. — В других секторах наблюдалось снижение: «Добыча полезных ископаемых» (на 5,4 процента к январю-августу 2021 года), «Обрабатывающие производства» (на 10,3 процента), «Водоснабжение и водоотведение, утилизация отходов и ликвидация загрязнений» (на 11 процентов)».

Также статистики отмечают значительное влияние некоторых видов обрабатывающих производств, оказанное ими на формирование регионального индекса промышленного производства. Например, ИПП в сфере производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, по отношению к январю-августу 2021 года составил всего лишь 62,3 процента, выпуск прочей неметаллической минеральной продукции — 95,9 процента, пищевых продуктов — 96,6 процента, машин и оборудования, не включенных в другие группировки, — 97 процентов.

ИА «Орелград»