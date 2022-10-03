Орловцам начислили 1,3 миллиарда налогов на имущество

В Управлении ФНС озвучили текущие результаты работы налоговиков.



Пресс-служба Управления ФНС России по Орловской области представила краткий отчет с заседания ведомственного Общественного совета. На нем налоговики рассказали присутствующим об основных результатах своей работы. Среди прочего были обсуждены и вопросы исполнения налоговых уведомлений по имущественным налогам за 2021 год. С небольшим докладом на эту тему выступил начальник отдела налогообложения имущества регионального УФНС Игорь Коротков.

Он рассказал, что в настоящее время в регионе продолжается стартовавшая в начале сентября массовая рассылка уведомлений на уплату транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество физических лиц за налоговый период 2021 года. Всего направлено более 385 тысяч уведомлений, из них около 110 тысяч было размещено в личных кабинетах налогоплательщиков. Еще свыше 275 тысяч уведомлений было направлено орловцам по почте заказными письмами. Общая сумма указанных налогов, исчисленная физическим лицам, превысила 1,3 миллиарда рублей.

«Игорь Анатольевич напомнил, что оплатить имущественные налоги гражданам необходимо не позднее 1 декабря 2022 года. После этой даты налоговым органом начнется начисление пени за каждый день просрочки», — отметила пресс-служба регионального Управления ФНС России. Добавим, что по итогам восьми месяцев 2022 года на территории Орловской области собрано около 28 миллиардов рублей налогов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем платежей увеличился на 7,1 процента, или на 1,8 миллиарда рублей.

ИА «Орелград»