Открылся сбор помощи орловским зенитчикам

3.10.2022 | 15:32 Новости, Общество

Что необходимо воинам из зенитно-ракетной батареи Орловского батальона, можно уточнить по телефону 55- 48-22.

О начале сбора в соцсетях сообщила депутат Орловского областного Совета созыва 2016-2021 годов Валентина Остроушко. По ее словам, эти люди обделены вниманием властей.

«Нашим воинам там тяжело. Неожиданно тяжело в том числе из-за просчётов тех, кто должен был по долгу службы обустроить их быт… Живут в обтянутых плёнками шалашах, которые продуваются и промокают… Тратят наши защитники деньги, которые выдали им авансом «за войну «, так называемые «клычковские», на ремонт военной техники и еду…» — написала Валентина Остроушко.

По ее словам, глава региона Андрей Клычков бросил зенитчиков один на один с их проблемами. Жена одного из бойцов просила о помощи непосредственно губернатора, не получив ответа, обратилась к скандальному советнику Сергею Лежневу. Тот посоветовал «идти к психиатру».

«Губернатор Орловской области в первую очередь должен заботиться о жителях своего региона, которых он ставит под ружьё, образуя Орловский батальон. И раз он это не делает, давайте мы согреем орловских воинов нашей народной помощью», — написала Валентина Остроушко.

Сбор проводится в приемной «Единой России» в здании территориального управления по Заводскому району администрации Орла на улице 1-я Посадская.

ИА «Орелград»

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