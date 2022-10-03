Парахин велел платить орловцам за «дорожные доносы»

Утверждено положение о стимулировании активных граждан города Орла.



Постановление подписал мэр Юрий Парахин. Из преамбулы документа следует, что руководствовался он нормами ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Стимулировать предполагается активных горожан, способствующих обеспечению сохранности дорог общего пользования города Орла. Утвержденное Парахиным положение направлено на «активизацию работы по выявлению фактов загрязнения дорожного покрытия, повреждения дорог общего пользования, на повышение ответственности лиц, осуществляющих перевозку грузов».

Условия стимулирования активных граждан детально прописаны в документе. Согласно им, власти будут реагировать на сигналы, поступившие от бдительных граждан. Для этого самому гражданину надо будет подать в мэрию заявление, заполненное по типовой форме. В этом заявлении необходимо сообщить о каком-либо правонарушении, связанном с дорогами, очевидцем которого горожанин стал. Это может быть факт повреждения дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо технических средств организации дорожного движения, либо умышленное создание помех в дорожном движении вследствие загрязнения дорожного покрытия.

«Доносить» можно и на водителей, допустивших нарушение правил перевозки грузов, предусматривающих недопущение запыления и загрязнения дороги и окружающей среды. При этом по одному и тому же факту правонарушения, совершенному в конкретное время в конкретном месте, гражданин вправе направить не более одного обращения. К своему заявлению он может приложить доказательства, например, фотоснимки или видеозапись. Отметим, что вознаграждение за такой сигнал заявитель может получить лишь в том случае, если его сигнал в ходе проверки найдет подтверждение, а виновный будет наказан.

Обращения граждан мэрия будет передавать в УМВД России по городу Орлу для рассмотрения и привлечения виновных лиц к административной ответственности. Ответственным за соблюдение порядка рассмотрения обращений, в том числе срока перенаправления обращений, является городское управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства. Ежегодно в период с 15 января по 25 января это управление будет подводить итоги рассмотрения обращений граждан за прошедший календарный год и определять тех, кому положена награда. Награждать активных горожан будут благодарностями администрации города с выплатой денежного поощрения в размере 1000 рублей каждому.

ИА «Орелград»