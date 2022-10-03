Почти 1700 орловцев пострадали от укусов животных

При этом случаев бешенства в регионе зафиксировано не было.



В текущем году в Орловской области за медицинской помощью с жалобами на укусу животных обратилось 1694 человека. Такие данные приводит региональное Управление Роспотребнадзора. Сообщается, что текущий показатель обращаемости пострадавших составил 230,94 случая на каждые 100 тысяч жителей области. Это на 2 процента ниже уровня аналогичного периода прошлого года, когда было зафиксировано 1729 обращений пострадавших от нападений животных граждан (показатель обращаемости — 231,4 случая на 100 тысяч населения). Доля детей в возрасте до 17 лет составила 34,5 процента из общего числа пострадавших. Это означает, что 586 детей были укушены, показатель обращаемости в данном случае составляет 79,8 случая на 100 тысяч населения.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что с укусом животного человеку может передаться инфекционное заболевание. Самый яркий пример – бешенство, или водобоязнь. Для животных эта болезнь завершается летальным исходом. Человек подвержен лечению, но он проходит долго и непросто. Единственным средством помощи людям, подвергшимся риску инфицирования, является своевременное введение антирабического иммуноглобулина и назначение курса иммунизации. Как говорят специалисты, применяемая сейчас антирабическая вакцина КОКАВ является высокоэффективным препаратом, соответствующим всем требованиям ВОЗ.

«На протяжении многих лет случаев заболевания бешенством (гидрофобия) среди населения Орловской области не было зарегистрировано, — успокаивают в Роспотребнадзоре. — За 8 месяцев 2022 года на территории региона случаи лабораторно подтвержденного бешенства у животных не регистрировались. В 2021 году был зарегистрирован один случай лабораторно подтвержденного бешенства у лисы».

Бешенство – это острая инфекционная болезнь из группы вирусных зоонозов. Она развивается вследствие укуса или ослюнения больным животным и характеризуется проявлениями резкого возбуждения двигательных центров, судорогами мышц глотки и дыхательных путей с последующим их параличом. Проблема бешенства занимает особое место в силу абсолютной летальности при развитии клинической картины заболевания. Основным источником инфекции для человека являются собаки, в первую очередь — безнадзорные, а из диких животных — лисы, енотовидные собаки и волки. Возможно заражение человека и от других животных — коров, овец, коз, свиней, лошадей, ослов, крыс, ежей, летучих мышей и др. Особенно опасны укусы в голову, лицо, кисти рук.

ИА «Орелград»