Под Орлом госпитализирован водитель «Мерседеса», врезавшегося в световую опору

3.10.2022 | 11:53 Новости, Происшествия

Машины вылетела с проезжей части дороги и перевернулась.

Вчера вечером был госпитализирован водитель «Мерседеса», вылетевший с трассы «Калуга — Орел» и врезавшийся в световую опору. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В 18.05 22-летний водитель потерял управление автомобилем, в результате чего врезался в препятствие, съехал в кювет и перевернулся. Это произошло в районе 194-го километра трассы «Калуга — Перемышль — Белев — Орел».

Травмы оказались достаточны серьезными, и молодому мужчине потребовалась госпитализация.

ИА «Орелград»

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