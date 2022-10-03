Под Орлом госпитализирован водитель «Мерседеса», врезавшегося в световую опору

Машины вылетела с проезжей части дороги и перевернулась.

Вчера вечером был госпитализирован водитель «Мерседеса», вылетевший с трассы «Калуга — Орел» и врезавшийся в световую опору. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В 18.05 22-летний водитель потерял управление автомобилем, в результате чего врезался в препятствие, съехал в кювет и перевернулся. Это произошло в районе 194-го километра трассы «Калуга — Перемышль — Белев — Орел».

Травмы оказались достаточны серьезными, и молодому мужчине потребовалась госпитализация.

ИА «Орелград»