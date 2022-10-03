В Орловской области изменят закон о референдумах

3.10.2022 | 13:59 Новости, Общество

Региональные власти разрешат проводить референдумы дистанционно.


Орловский облсовет народных депутатов в первом чтении рассмотрел поправки в Закон «О местном референдуме в Орловской области». Они вносятся в связи с изменениями, ранее внесенными в федеральное законодательство. Дело в том, что в марте 2022 года Федеральным законом № 60-ФЗ был упразднен институт избирательных комиссий муниципальных образований. Также на федеральном уровне введен порядок организации и проведения дистанционного электронного голосования.

Орловским законопроектом в связи с упразднением избирательных комиссий муниципальных образований вводится новое понятие: «комиссия, организующая подготовку и проведение референдума». Кроме того, региональный закон дополняется статьей 37.2, регулирующей проведение дистанционного электронного голосования. Также вносятся изменения в последовательность строк протокола об итогах голосования: добавляется отдельная строка, содержащая информацию о числе бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной комиссии.

Новая статья 37.2 гласит, что при проведении референдума по решению комиссии, организующей его подготовку, может проводиться дистанционное электронное голосование. Указанным решением должны быть определены сроки проведения такого голосования, государственные информационные системы, используемые для его проведения, а также условия, при которых участник референдума вправе принять участие в дистанционном электронном голосовании.

ИА «Орелград»

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