В Орловской области легализовали более 2000 «теневых» работников

Еще примерно столько же нелегалов свой статус пока не изменили.



В Орле члены Межведомственной комиссии по снижению теневой занятости и легализации трудовых отношений обсудили текущие результаты своей работы. Детали сообщили в департаменте социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области. Согласно официальным данным, в текущем году в регионе в целом было выявлено 4,5 тысячи работников, которые трудились без официального оформления отношений с работодателем. Это означает, что они не получили права на социальный пакет, гарантированный государством. Речь идет и о начислении стажа, взносах на пенсионное и социальное страхование, больничном – всего этого нелегалы лишены.

Также сообщается, что свыше половины выявленных «теневых» работников впоследствии заключили трудовые договоры. Произошло это по итогам «работы, проведенной комиссией с их работодателями». Самыми активными по противодействию теневой занятости стали Знаменский, Малоархангельский, Свердловский и другие районы. Члены региональной комиссии особо отметили Дмитровский район. Там было выявлено 78 «теневых» работников, из которых 75 усилиями районной комиссии были легализованы.

«В районах работодателей приглашают на заседание местных комиссий по снижению неформальной занятости, проводят рейды по торговым точкам, фиксируют, какие работники стояли у прилавка – легально ли они трудоустроены, проводят беседы с работодателями и работниками, — уточнили в областном департаменте. — Ливенская районная администрация совместно с налоговой инспекцией провела в первом полугодии 17 рейдов. В результате, у шести работодателей, были выявлены признаки неформальной занятости и заключены трудовые договоры с семью работниками».

При этом специалисты районных администраций, работодатели зачастую игнорируют приглашения на заседания районных комиссий и «не внимают словам о необходимости легализации труда работников, так как все решения межведомственной комиссии носят рекомендательный характер». Однако стоит напомнить, что подобные комиссии далеко не одиноки в своих усилиях. По сути, это тот этап, на котором работодатель может уладить возникший у него спор с государством без серьезных последствий для себя.

Далее возможны трудности, ведь комиссия любого уровня вправе передать собранную ею информацию в Госинспекцию труда. Инспекция может провести проверку выдать предписание или составить протокол. А в случае выявления серьезных нарушений инспекторы труда могут передать свою информацию в прокуратуру. Кстати, в этом году в областную инспекцию труда поступило 25 обращений о наличии признаков нелегальной занятости граждан. Госинспекция объявила работодателям предостережения о недопустимости нарушения законодательства, и провела девять профилактических визитов.

ИА «Орелград»