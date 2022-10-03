Земля под Орлом оказалась заражена цинком и бензапиреном

Почва была испорчено на муниципальной земле из-за свалки.



Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, нарушение было вскрыто в ходе выездного обследования земельного участка сельскохозяйственного назначения, расположенного на территории Новодеревеньковского района, вблизи поселка Хомутово. Находится он в муниципальной собственности. На площади 1,5 га была обнаружена свалка отходов производства и потребления. Частично участок зарос сорняками, деревьями и кустарником.

«Лабораторные исследования отобранных почвенных образцов и последующая почвоведческая экспертиза показали загрязнение почвы бензапиреном (продуктами горения) и подвижными содержаниями цинка, — сообщает ТУ Россельхознадзора. — В целях устранения выявленных нарушений, Управление Россельхознадзора обратилось с исковым заявлением в судебный орган об обязании правообладателя земельного участка провести работы по восстановлению нарушенной территории».

Новодеревеньковский районный суд удовлетворил иск в полном объеме. Администрацию обязали разработать проект рекультивации, ликвидировать свалку и провести работы по восстановлению прежнего состояния окружающей среды в соответствии с проектом. Тем временем, областной департамент сельского хозяйства провел спецсовещание по свалкам. Подробности также сообщила пресс-служба Территориального управления Россельхознадзора. Это ведомство наделено полномочиями по ведению государственного земельного надзора. Особе внимание инспекторы уделяют обследованию земель сельскохозяйственного назначения, которые должны быть вовлечены в оборот.

Совещание провел руководитель департамента сельского хозяйства Орловской области Александр Шалимов. В нем также приняли участие представители муниципальных органов власти и агропредприятий. Акцент они сделали на проблеме устранения свалок, устроенных на землях сельскохозяйственного назначения. «Начальник отдела государственного земельного надзора ТУ Россельхознадзора Сергей Гришин затронул вопросы эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения, недопущения захламления их отходами производства и потребления, проведения мероприятий по устранению нарушенных земель, активизации работы муниципалитетов по осуществлению муниципального земельного контроля на подведомственной территории», — отметили в пресс-службе ТУ Россельхознадзора.

Согласно приведенной статистике, в 2022 году в Орловской области было выявлено 14 мест свалок отходов производства и потребления на землях сельскохозяйственного назначения на общей площади 9 гектаров. Причем в двух случаях были зафиксированы факты загрязнения земель животноводческими отходами — на территории Ливенского и Болховского районов. По данным ведомства, на сегодняшний день ликвидировано восемь свалок, в порядок приведено около 7 гектаров плодородных земель. Остальные площади «охвачены предостережениями».

Серьезную угрозу для плодородия почв представляют и несанкционированные карьеры. В текущем году на Орловщине было выявлено 8 таких карьеров. Если приплюсовать их к несанкционированным свалкам, то общая площадь нарушенных земель в регионе превысит 13 га. Ранее руководитель надзорного органа Евгений Черный пояснил, что с учетом моратория на проведение проверок ТУ Россельхознадзора активно использует профилактические меры. Так, в этом году в адрес хозяйствующих субъектов было направлено 249 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. Кроме того, было проведено 19 профилактических визитов и 298 консультирований.

ИА «Орелград»