Безработным подсказали способ найти работу

В Орле назвали единственный способ встать на учет в службу занятости.



Встать на учет в службу занятости можно только онлайн-способом. Об этом жителям Орловской области напоминает региональное управление труда и занятости. Согласно ведомственной статистике, в этом году операторы «горячей линии» областной службы занятости приняли уже 13,7 тысячи телефонных звонков. Орловцы обычно интересуются имеющимися вакансиями и узнают о возможности пройти обучение востребованным профессиям. Однако гораздо чаще многих интересует вопрос о порядке признания гражданина безработным. Дело в том, что порядок изменился, а знают об этом еще не все.

«С 1 января 2022 года взаимодействие граждан и работодателей со службой занятости осуществляется через Единую цифровую платформу «Работа России», — объясняют в региональном управлении труда и занятости. — Поэтому встать на учет сегодня можно только онлайн-способом. Заявление, документы и резюме принимаются исключительно в электронной форме. По межведомственному взаимодействию с органами власти центру занятости будет предоставлена необходимая информация — где человек прописан, работал ли он, как был уволен, какая у него была заработная плата и др.».

Специалисты советуют обращать особе внимание на то, что кому-то может показаться мелочью. Например, при регистрации на портале следует указывать свой актуальный адрес электронной почты. В противном случае сотрудники службы занятости не смогут связаться с безработным, для которого они могут подыскать вариант с трудоустройством. Важно своевременно вносить изменения в свои статус в личном кабинете портала, а также регулярно проверять поступившие уведомления, чтобы банально не «проворонить» предложение о работе или обучении.

«Если гражданин намерен воспользоваться помощью службы занятости в поиске работы, то можно подать заявление через портал в любой центр занятости населения любого региона независимо от места прописки, — добавляют в управлении. — Если заявитель претендует на выплату пособия, то подавать заявление нужно в центр занятости по месту регистрации: только там возможно получение статуса безработного, необходимого для начисления пособия. Внимание: при подаче заявления через ЕЦП «Работа России» обязательно требуется резюме».

ИА «Орелград»