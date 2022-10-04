Данные об орловских ЛПХ сделают конфиденциальными

В Орловской области стартовало обследование личных подсобных хозяйств.



Орелстат сообщил о старте в Орловской области выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан. Мероприятия будут проводиться до 11 декабря 2022 года. Как уточнили в Орелстате, участие в обследовании на территории региона примут 806 личных подсобных хозяйств, расположенных на 25 участках наблюдения в сельской местности. По мнению экспертов, это единственный объективный источник информации о состоянии сельскохозяйственного производства в хозяйствах населения.

«Его основная задача — получение официальной статистической информации о производстве продуктов растениеводства и животноводства, расходе кормов скоту и птице, реализации продукции собственного производства, расходах на оплату услуг наемным работникам, — говорят в Орелстате. — Опрос членов личных подсобных хозяйств проводится специально обученными интервьюерами на основании бланка формы федерального статистического наблюдения № 2 «Сведения о производстве сельскохозяйственной продукции в личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах граждан».

Статистики особо подчеркивают, что все сведения, полученные в ходе опроса, являются конфиденциальными. Они по закону не подлежат разглашению и могут использоваться исключительно для формирования официальной статистической информации. Стоит также помнить о том, что интервьюеры перед проведением опроса обязаны предъявить респондентам служебное удостоверение Федеральной службы государственной статистики и паспорт, а также рассказать хозяевам дома, зачем они пришли.

ИА «Орелград»