Данные об орловских ЛПХ сделают конфиденциальными

4.10.2022 | 15:06 Новости, Общество

В Орловской области стартовало обследование личных подсобных хозяйств.


Орелстат сообщил о старте в Орловской области выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан. Мероприятия будут проводиться до 11 декабря 2022 года. Как уточнили в Орелстате, участие в обследовании на территории региона примут 806 личных подсобных хозяйств, расположенных на 25 участках наблюдения в сельской местности. По мнению экспертов, это единственный объективный источник информации о состоянии сельскохозяйственного производства в хозяйствах населения.

«Его основная задача — получение официальной статистической информации о производстве продуктов растениеводства и животноводства, расходе кормов скоту и птице, реализации продукции собственного производства, расходах на оплату услуг наемным работникам, — говорят в Орелстате. — Опрос членов личных подсобных хозяйств проводится специально обученными интервьюерами на основании бланка формы федерального статистического наблюдения № 2 «Сведения о производстве сельскохозяйственной продукции в личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах граждан».

Статистики особо подчеркивают, что все сведения, полученные в ходе опроса, являются конфиденциальными. Они по закону не подлежат разглашению и могут использоваться исключительно для формирования официальной статистической информации. Стоит также помнить о том, что интервьюеры перед проведением опроса обязаны предъявить респондентам служебное удостоверение Федеральной службы государственной статистики и паспорт, а также рассказать хозяевам дома, зачем они пришли.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования