Двое орловских гаишников станут подсудимыми в деле о взятке

4.10.2022 | 11:11 Закон и порядок, Новости

Сотрудники ГИБДД предложили родственнице пьяного водителя собрать 30 тысяч.

Двое сотрудников Мценского ДПС ГИБДД предстанут перед судом по обвинениям в получении взятки и злоупотреблениями должностными полномочиями. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, 3 июля прошлого года двое полицейских получили сообщение о пьяном водители. Когда они приехали на место, информация подтвердилась. Они решили извлечь личную выгоду из сложившейся ситуации и предложили родственнице водителя собрать 30 тысяч рублей за сокрытие нарушения.

Взятка была собрана и передана, а водитель «отмазан». В пресс-службе УМВД по Орловской области «Орелграду» сообщили, что о преступлении стало известно благодаря работе подразделения собственной безопасности УМВД, а также — их коллег из контрольно-профилактического отдела УГИБДД УМВД.

В настоящее время следствие окончено, и дело передано в суд.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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