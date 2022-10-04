Губернатор Андрей Клычков рассказал о мерах поддержки для семей мобилизованных

Областной бюджет оплатит половину расходов на оплату жилых помещений и капитального ремонта.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время очередного стрима в социальных сетях сообщил о мерах поддержки семей мобилизованных резервистов, принятых на региональном уровне.

По словам главы региона, комплекс мер включает в себя:

ежемесячную компенсацию 50% расходов на оплату жилых помещений и капитального ремонта;

компенсацию расходов на оплату стоимости путевок для детей мобилизованных граждан;

предоставление преимущественного права зачисления в государственные образовательные организации Орловской области;

членам семей мобилизованных будет предоставляться преимущественное право на прием в организации социального обслуживания и на внеочередное оказание плановой медицинской помощи в медицинских организациях региона.

Также в ответ на многочисленных вопросы родственников мобилизованных орловцев Клычков сообщил, что во время пребывания в учебке военнослужащие будут получать денежное довольствие в размере примерно 50 тысяч рублей. После направления в зону СВО довольствие вырастет и может доходить до 250 тысяч рублей в месяц.

ИА «Орелград»