Губернатор Андрей Клычков рассказал о мерах поддержки для семей мобилизованных

Областной бюджет оплатит половину расходов на оплату жилых помещений и капитального ремонта.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время очередного стрима в социальных сетях сообщил о мерах поддержки семей мобилизованных резервистов, принятых на региональном уровне.
По словам главы региона, комплекс мер включает в себя:
- ежемесячную компенсацию 50% расходов на оплату жилых помещений и капитального ремонта;
- компенсацию расходов на оплату стоимости путевок для детей мобилизованных граждан;
- предоставление преимущественного права зачисления в государственные образовательные организации Орловской области;
- членам семей мобилизованных будет предоставляться преимущественное право на прием в организации социального обслуживания и на внеочередное оказание плановой медицинской помощи в медицинских организациях региона.
Также в ответ на многочисленных вопросы родственников мобилизованных орловцев Клычков сообщил, что во время пребывания в учебке военнослужащие будут получать денежное довольствие в размере примерно 50 тысяч рублей. После направления в зону СВО довольствие вырастет и может доходить до 250 тысяч рублей в месяц.
ИА «Орелград»