Мобилизованные орловцы получат вещевые наборы за счет регионального бюджета

По словам советника губернатора Сергея Лежнева, закупки уже начались.

Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев в своем телеграмм-канале сообщил о том, что орловские резервисты, призванные в ряды Вооруженных Сил в рамках частичной мобилизации, получат за счет бюджета вещевые наборы.

По словам Лежнева, в набор войдут рюкзак, специальный армейский костюм, комплект военно-тактических наколенников, перчатки армейские и другие важные и нужные вещи. При этом, моментально закупить все необходимое невозможно из-за сложной ситуации на рынке. Однако, закупки уже начались.

Отметим, что тема закупок вещей для мобилизованных из средств орловского бюджета ежедневно поднималась в соцсетях губернатора. Однако, Андрей Клычков (или лица, обслуживающие его сетевые аккаунты) сообщал жителям, что законодательно не имеет право расходовать на эти цели бюджетные средства, поэтому приходится задействовать ресурсы предпринимателей и граждан.

ИА «Орелград»