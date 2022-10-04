На Госуслугах орловцы могут оспорить повестку или стать добровольцем

Если не будет технических сбоев, заявки добровольцев будут обработаны в течение двух дней.

Жители Орловской области смогут, используя портал «Госуслуги», записаться добровольцем в СВО или оспорить ошибочное решение о призыве в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Потенциальные добровольцы должны ввести свои данные и ожидать ответа. В течение двух дней должен прийти ответ с датой и временем посещения военкомата, а также со списком документов, которые нужно при себе иметь.

Что касается оспаривания повесток, то эта возможность доступна родственникам военнослужащего — в случае, если сам резервист уже не может воспользоваться смартфоном. Родственникам предстоит выбрать основание для отсрочки и загрузить документы, ее подтверждающие.

ИА «Орелград»