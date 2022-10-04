На капремонт орловской школы выделили два месяца

Более 16,87 млн рублей должны освоить до 1 декабря 2022 года.

Контракт на капитальный ремонт здания МБУ ДО «ДШИ имени М.А. Балакирева» в поселке Стрелецкий получило ООО «Стройкомплект». Компания единственной подала заявку на участие в электронном аукционе. В документации на сайте «Госзакупки» указано, что подрядчик должен приступить к работам сразу после подписания контракта. Окончание – до 01 декабря 2022 года включительно.

Проектом предусмотрено устройство навесного вентилируемого фасада из керамогранита с утеплением стен здания, исходя из современных требований энергосбережения. Необходимо провести демонтаж некоторых перегородок и старых дверных полотен, закладку, пробивку и расширение проемов. Предусматривается реконструкция кровли с организацией водоотведения дождевых и талых вод, обогрева водосточных желобов и труб. Это позволит предупредить образование сосулек и наледей. Необходима перепланировка ряда кабинетов и устройство душевой на первом этаже. Для защиты фундамента предусматривается выполнение вертикальной гидроизоляции горячей битумной мастикой и обновление отмостки.

По данным kartoteka.ru, ООО «Стройкомплект» зарегистрировано в Курске в 2014 году. В 2022 году учредителем и директором стала Ольга Кофонова. Ранее компания не участвовала в госзакупках. В марте Арбитражный суд Орловской области решил взыскать со «Стройкомплекта» неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договорам субподряда – 0,418 млн рублей. Арбитражный суд Курской области в сентябре принял к рассмотрению иск о взыскании со «Стройкомплекта» 2,8 млн рублей.

ИА «Орелград»