Орловским сиротам дали дополнительные гарантии

Облсовет одобрил законопроект, прошедший экспертизу прокуратуры.



Депутаты Орловского облсовета в первом чтении одобрили проект закона Орловской области «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Как уточнили в пресс-службе прокуратуры региона, законопроект был подготовлен с учетом предложений надзорного ведомства. Документом детям-сиротам устанавливаются дополнительные гарантии права на образование, медицинское обеспечение, имущество и жилье, на труд и социальную защиту от безработицы.

«Ранее тексты указанных законопроектов были доработаны на профильном комитете с участием представителя прокуратуры области, где были учтены предложения прокуратуры области», — подчеркнули в надзорном ведомстве. Что касается новых норм, то орловские дети-сироты получат дополнительные гарантии права на образование. Так, они получат право на обучение на подготовительных отделениях вузов за счет средств бюджета. За бюджетный же счет им дадут право на зачисление на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета. Дети, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся по договорам об оказании платных услуг получат право перехода на бесплатное образование. Также дети-сироты смогут за казенный счет получать второе среднее профессиональное образование по программе подготовки квалифицированных рабочих.

Дополнительные гарантии даются и на медицинское обеспечение. Детям-сиротам будет положена бесплатная помощь в государственных медицинских организациях, в том числе высокотехнологичная медпомощь, проведение диспансеризации и оздоровления, регулярных медицинских осмотров. Даже их направление на лечение за пределы территории Российской Федерации предусмотрено за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Кроме того, детям-сиротам будут предоставляться путевки в организации отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-курортные организации – при наличии медицинских показаний). За счет бюджета будет оплачиваться проезд к месту лечения и отдыха и обратно. Причем органы государственной власти Орловской области должны будут обеспечить предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, путевок в первоочередном порядке.

ИА «Орелград»