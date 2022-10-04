Орловских перевозчиков поймали на несоблюдении графика движения

4.10.2022 | 15:52 ЖКХ, Новости

Городское управление ЖКХ и транспорта отчиталось о выездных рейдах.

Орловские организаторы пассажирских перевозок продолжают нарушать график движения машин в вечернее время. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

За минувший месяц благодаря выездным рейдам городского управления ЖКХ и транспорта перевозчикам было направлено семь письменных претензий. Также некоторые предприниматели не выполняют задания по выпуску автобусов на линию и отключают приборы ГЛОНАСС.

В последние недели особенно пристально проверялись маршруты №10 и №27, связывающие Наугорское шоссе и Северный район. Сообщается, что они были выбраны для проверок по многочисленным жалобам горожан.

ИА «Орелград»

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