Под Орлом после столкновения кроссовера и грузовика пострадал ребенок

Авария произошла 3 октября на трассе М-2 «Крым».

Примерно в 8:10 в районе 399 километра трассы 33-летний водитель FAW выехал на встречную полосу, не убедившись в безопасности маневра. Там произошло столкновение с «Рено Дастер», который двигался прямо. В результате травмы получила четырехлетняя пассажирка кроссовера. Госпитализация не потребовалась.

Всего по данным УГИБДД УМВД России по Орловской области за минувшие сутки зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий. Травмирован один человек.

ИА «Орелград»