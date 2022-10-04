Под Орлом после столкновения кроссовера и грузовика пострадал ребенок

4.10.2022 | 10:07 Новости, Происшествия

Авария произошла 3 октября на трассе М-2 «Крым».

Примерно в 8:10 в районе 399 километра трассы 33-летний водитель FAW выехал на встречную полосу, не убедившись в безопасности маневра. Там произошло столкновение с «Рено Дастер», который  двигался прямо. В результате травмы получила четырехлетняя пассажирка кроссовера. Госпитализация не потребовалась.

Всего по данным УГИБДД УМВД России по Орловской области за минувшие сутки зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий.  Травмирован один человек.

ИА «Орелград»

 

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