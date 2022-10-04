Пригородные садоводческие товарищества могут стать городами

В Орловской области появятся правила изменения статуса садов и огородов.



В Орловской области сделан первый шаг на пути к возможному изменению статуса пригородных садоводческих и огороднических товариществ. Как известно, многие «дачи» расположены за пределами городской черты. Например, немало таких хозяйств находится в пригородах Орла. В июле 2022 года начали действовать поправки, внесенные в Федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В частности, он был дополнен статьей 4.1 «Территория садоводства или огородничества». В ней предусмотрено, что включение в границы населенного пункта территорий садоводства или огородничества, находящихся за пределами самого населенного пункта, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. А вот требования, при соблюдении которых территории садоводства или огородничества могут быть включены в границы населенного пункта, устанавливаются субъектами РФ, то есть регионами.

Иными словами, федеральный закон теперь разрешает не только включать пригородные сады и огороды в границы городов, но даже создавать новые населенные пункты в границах территории садоводства. Порядок принятия таких решений и детальное сопровождение процедуры власти регионов должны устанавливать самостоятельно. В Орловской области уже сделан первый шаг в данном направлении. Облсовет народных депутатов одобрил внесение изменений в статью 4 Закона «О регулировании отдельных отношений в сфере ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд на территории Орловской области».

Поправка наделяет правительство региона новым полномочием. Оно получает право устанавливать требования, при соблюдении которых территории садоводства или огородничества могут быть включены в границы населенного пункта либо в границах территории садоводства может быть образован новый населенный пункт. После того, как поправка в закон вступит в силу, правительство области разработает соответствующие правила.

ИА «Орелград»