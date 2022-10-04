УФАС заинтересовалось контролем на рынке водоснабжения

Антимонопольщики запросили у прокуроров и чиновников интересную информацию.



Как уже писал «Орелград», в середине сентября УФАС России по Орловской области завело антимонопольное дело на основании материалов, поступивших из Хотынецкой межрайонной прокуратуры. Фигурантами стали администрация Знаменского района, а также компании «Водолей» и «Теплогазсистем». Дело в том, что в 2015 году администрация района заключила с ООО «Теплогазсистем» концессионное соглашение в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории Знаменского района. А в 2019 году «Теплогазсистем» и «Водолей» заключили соглашение об уступке прав и обязанностей по концессионному соглашению от 2015 года.

Прокуратуру насторожило то, что при заключении сделки между коммерческими фирмами не проводились конкурентные процедуры. Не было никакого конкурса, непонятно, каким образом и кем был найден новый ключевой игрок на местном коммунальном рынке. Получается, что чиновники отдали коммунальную инфраструктуру в концессию одной компании, а ведает ею другая компания. В связи с этим УФАС, при проведении проверки усмотревшее признаки нарушения закона о защите конкуренции, отложило рассмотрение дела и запросило у всех сторон дополнительную информацию.

Так, Хотынецкой межрайонной прокуратуре предложено сообщить, осуществлялся ли в контроль за организацией в Знаменском районе водоснабжения населения, «в том числе в части бездействия ООО «Водолей» по получению лицензии на осуществление видов деятельности, связанных с осуществлением водоснабжения и водоотведения. Вносились ли представления об устранении нарушений закона – антимонопольщиков интересует и такой вопрос.

Администрации Знаменского района предложено сообщить: каким образом осуществляется контроль за деятельностью ООО «Водолей» в сфере водоснабжения и водоотведения населения, а также за соблюдением условий концессионного соглашения (в том числе в части бездействия ООО «Водолей» по получению лицензии на осуществление видов деятельности, связанных с осуществлением водоснабжения и водоотведения)?

У компании «Водолей» антимонопольщики запросили сведения о размере выручки от осуществления деятельности, связанной с осуществлением водоснабжения и водоотведения в границах Знаменского района за период с 2019 года по настоящее время (отдельно за каждый год) с приложением соответствующих подтверждающих документов. Также запрошены документы, подтверждающие государственную регистрацию прав владения и пользования объектами концессионного соглашения от 2019 года.

Кстати, из письменных пояснений администрации Знаменского района следует, что на момент заключения концессионного соглашения действующая редакция Федерального закона «О концессионных соглашениях» допускала возможность передачи прав и обязанностей третьему лицу. Однако прокуратура считает, что передача объектов водоснабжения и водоотведения концессионного соглашения во владение и пользование, минуя участие в публичных процедурах, противоречит указанному закону.

ИА «Орелград»