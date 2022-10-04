В Ливнах переписали долговую программу

Программу заимствований изменили одновременно с бюджетом.



Как уже рассказывал «Орелград», депутаты Ливенского горсовета на своем очередном заседании внесли изменения в муниципальный бюджет на 2022 год. Положительное заключение дала местная Контрольно-счетная палата. Одновременно были внесены изменения в программу муниципальных внутренних заимствований на 2022 год в части привлечения кредитов от других бюджетов и бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счете города. Поправки в программу муниципальных внутренних заимствований на плановый период 2023 и 2024 годов пока не вносятся.

Как следует из заключения КСП, изменения внесены в предельный объем расходов города на обслуживание муниципального долга в 2022 году. Согласно обновленной версии бюджета этот объем составит 2,3 миллиона рублей. На плановый период 2023 и 2024 годов объем расходов бюджета на обслуживание муниципального долга не изменился, он установлен в размере 3,45 миллиона рублей ежегодно.

Согласно отчетным данным администрации райцентра по состоянию на 1 сентября 2022 года на едином счете бюджета Ливен числился остаток денежных средств в сумме 9,673 миллиона рублей. Задолженность муниципального образования по бюджетным кредитам по состоянию на 1 сентября 2022 года составила 49 миллионов рублей. Кстати, 16 сентября 2022 года Ливны получили бюджетный кредит от УФК по Орловской области на пополнение остатка средств на едином счете бюджета в сумме 5 миллионов рублей со сроком погашения 15 декабря 2022 года.

«Сумма задолженности муниципального образования по кредитам не превышает утвержденный верхний предел муниципального внутреннего долга города Ливны, — отметила в своем заключении Контрольно-счетная палата. — В целом, результаты экспертизы свидетельствуют о том, что изменения, вносимые проектом решения в бюджет города на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, не противоречат нормам действующего бюджетного законодательства».

ИА «Орелград»