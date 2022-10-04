В Орле детям-инвалидам гарантировали право на труд

Обеспечение работой будет заложено в новом региональном законе.



Депутаты Орловского облсовета в первом чтении приняли проект закона Орловской области № 41-7 «Об отдельных правоотношениях, связанных с реализацией основных гарантий прав ребенка в Орловской области». Один из разделов документа посвящен реализации гарантий права детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на труд и участие в трудовой деятельности. Это право, согласно законопроекту, обеспечивается органом исполнительной власти специальной компетенции области в сфере социальной защиты населения.

Для этого в регионе должна быть создана система профессиональной и социальной реабилитации или абилитации детей-инвалидов при организациях Орловской области, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам. Цель системы — включение указанных детей в трудовую деятельность с учетом их возраста и состояния здоровья.

Еще одна норма нового закона гласит, что дети-инвалиды по окончании обучения по адаптированным основным общеобразовательным программам должны быть трудоустроены по ходатайству родителей или лиц, их заменяющих. Заниматься этим должны руководители указанных образовательных организаций. Отметим, что данный законопроект был разработан с целью приведения действующего регионального закона в соответствие с федеральным законодательством. Документ был разработан с учетом предложений прокуратуры Орловской области.

ИА «Орелград»