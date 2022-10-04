В Орле определен поставщик автобусов на 480 млн рублей

По результатам рассмотрения заявок принято решение о признании только одной соответствующей требованиям.

Победителем электронного аукциона признано ООО «Русский Автобус-Поволжье» из города Павлово Нижегородской области. Всего подрядчик должен поставить 28 низкопольных автобусов с газовым типом двигателя. Цена за единицу – 17,163 млн рублей. Пассажировместимость — от 111 человек, количество посадочных мест – не менее 30. Автобусы должны быть оборудованы системами отопления, видеонаблюдения, автоинформаторами, тахографами, климатической системой. Автобусы необходимо поставить в течение 20 календарных дней со дня заключения контракта, указано в документации на сайте «Госзакупки».

По данным kartoteka.ru, ООО «Русский Автобус-Поволжье» зарегистрировано в 2014 году. Учредитель и директор — Антон Киреев. Чистая прибыль компании в 2021 году составила 81,6 млн рублей. Она регулярно выполняет госконтракты по поставке техники.

ИА «Орелград»