В Орле определен поставщик автобусов на 480 млн рублей

4.10.2022 | 7:32 Важное, Новости, Экономика

По результатам рассмотрения заявок принято решение о признании только одной соответствующей требованиям.

Фото orel-transport.ru

Победителем электронного аукциона признано ООО «Русский Автобус-Поволжье» из города Павлово Нижегородской области. Всего подрядчик должен поставить 28 низкопольных автобусов с газовым типом двигателя. Цена за единицу – 17,163 млн рублей. Пассажировместимость — от 111 человек, количество посадочных мест – не менее 30. Автобусы должны быть оборудованы системами отопления, видеонаблюдения, автоинформаторами, тахографами, климатической системой. Автобусы необходимо поставить в течение 20 календарных дней со дня заключения контракта, указано в документации на сайте «Госзакупки».

По данным kartoteka.ru, ООО «Русский Автобус-Поволжье» зарегистрировано в 2014 году. Учредитель и директор —  Антон Киреев. Чистая прибыль компании в 2021 году составила 81,6 млн рублей. Она регулярно выполняет госконтракты по поставке техники.

ИА «Орелград»

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