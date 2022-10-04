В Орле в суд передано дело о взятках и мошенничестве в ОГУ

На скамье подсудимых доцент кафедры машиностроения политехнического института.

По версии правоохранителей, мужчина с февраля 2020 года по май 2022 года получал вознаграждение за выставление положительных оценок без реальной проверки знаний. Выявлено шесть эпизодов на сумму около 110 тысяч рублей. Кроме того, вскрыты два факта мошенничества. Подозреваемый получил от студентов 15 тысяч рублей за якобы содействие при сдаче зачетов по нескольким учебным дисциплинам, а также 30 тысяч рублей за помощь в переводе на другую кафедру, заведомо не намереваясь выполнять данные обещания.

Обвиняемый полностью признал свою вину в совершенных преступлениях и добровольно возместил причиненный ущерб, сообщили в СУ СК России по Орловской области. Прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд.

ИА «Орелград»