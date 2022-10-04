В Орле защитят детей из семей беженцев

Новый закон защитит детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.



Как уже рассказывал «Орелград», Орловский облсовет народных депутатов в первом чтении одобрил законопроект «Об отдельных правоотношениях, связанных с реализацией основных гарантий прав ребенка в Орловской области». Он был разработан с участием представителей прокуратуры региона. Статья 4 нового закона гарантирует защиту прав детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Такая защита осуществляется органами государственной власти Орловской области в пределах установленных полномочий.

Как следует из данной нормы закона, дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев получают право на социальную поддержку. Им по месту фактического проживания обеспечивается устройство в государственную или муниципальную образовательную организацию. Также гарантируется бесплатное оказание помощи в медицинских организациях областного подчинения и на дому, при необходимости. Положено и временное помещение в организацию социального обслуживания граждан, находящуюся в ведении Орловской области.

В случае если ребенок потерялся или оказался без надзора, в первоочередном порядке принимаются меры по розыску родителей (лиц, их заменяющих) или родственников для воссоединения с ними. Сам ребенок по новому закону в такой ситуации временно направляется в организацию социального обслуживания граждан, находящуюся в ведении Орловской области. Дети в возрасте до четырех лет направляются в медицинские организации.

ИА «Орелград»