Число потенциальных банкротов в Орле перевалило за сотню

Стоящие на грани разорения должники подпадают под действие моратория.



В Орловской области на сегодняшний день под действием введенного государством моратория находятся 102 должника, отвечающих признакам банкротства. Их совокупная задолженность перед бюджетом составляет порядка 370 миллионов рублей. Такие данные приводит пресс-служба регионального управления ФНС России. В ведомстве подчеркнули, что в отношении указанных должников налоговики не применяли меры по инициированию процедур банкротства.

Дело в том, что с 1 апреля 2022 года постановлением правительства РФ был введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей. Его вводили сроком на 6 месяцев, то есть до 1 октября 2022 года. Но по решению правительства РФ мораторий может быть продлен. К тому же сами должники по-прежнему могут обратиться с заявлением в суд о своем банкротстве.

«Мораторий на банкротство – это мера поддержки бизнеса и граждан, — объясняют в областной налоговой службе. — Данная мера призвана помочь должникам справиться с трудностями, найти новые источники дохода и укрепить свое финансовое состояние, не закрывая бизнес и не увольняя людей. В период действия моратория налоговые органы активно содействуют налогоплательщикам в реструктуризации задолженности, по результатам оценки платежеспособности и рисков деятельности должников применяются возможные процедуры отсрочки, рассрочки и мировых соглашений, вырабатываются решения, направленные на сохранение бизнеса».

Важной для бизнеса является то, что с введением моратория было прекращено начисление неустоек, штрафов и пеней, а также наложение других финансовых санкций за «неисполнение или ненадлежащее исполнение должником денежных обязательств и обязательных платежей по требованиям, возникшим до введения моратория». Правда, с другой стороны, в период действия моратория запрещено выплачивать дивиденды или распределять прибыль между владельцами бизнеса.

«Любое лицо, на которое распространяется действие моратория, вправе заявить об отказе от применения в отношении его моратория, внеся сведения об этом в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве», — добавили в УФНС России по Орловской области.

ИА «Орелград»