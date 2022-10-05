Генпрокурору России доложили о троекратном завышении сметы Корпорацией развития Орловской области

Деньги были выделены на строительство объектов инженерной инфраструктуры в ОЭЗ ППТ «Орел».

Издание FLB сообщило о том, что генеральному прокурору России Игорю Краснову направлен отчет о том, что Корпорация развития Орловской области в три раза завысила смету по освоению выделяемых средств на строительство объектов инженерной инфраструктуры в ОЭЗ ППТ «Орел».

Издание рассказывает о конфликте между Корпорацией развития и Мценским заводом по обработке цветных металлов, который на 80% работает на Гособоронзаказ. Причиной стали всего лишь 15 соток земли, которые были нужны заводу для обустройства стоянки, но которые руководство области отказалось продавать. Более того, завод хотел приобрести еще один участок земли для нового предприятия по производству бурильных алюминиевых труб и несущих алюминиевых профилей для авиастроения. Этот трехмиллиардный проект мог бы создать полторы тысячи новых рабочих мест.

Однако, по информации FLB, у Корпорации развития другие планы. Упомянутые 15 соток земли предназначены для проведения коммуникаций, а общая стоимость этих работ была оценена более чем в два миллиарда рублей. Представители Мценского завода заинтересовали этим проектом и заказали независимую экспертизу, которая должна была ответить на вопрос, сколько реально могут стоить такие работы.

Тамбовская компания «Оценка собственности и консалтинг» пришла к шокирующим выводам:

«По результатам экспертизы, бюджетные средства на сумму в 656 млн рублей могут быть реально использованы на строительство и обустройство инфраструктуры, а 1,4 млрд рублей могут быть оприходованы, но «закопаны в землю».

Узнав о выводах оценщиков, амчане решили подключить Генеральную прокуратуру.

ИА «Орелград»