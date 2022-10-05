Нарышкинскому школьнику вручили медаль «За спасение на пожаре»

В мае восьмилетний мальчик вывел четырехлетнюю сестру из горящего дома.

Ученик четвертого класса Бунинской средней общеобразовательной школы Урицкого района Кирилл Ковальчук получил медаль «За спасение на пожаре». Об этом сообщила пресс-служба облсовета.

В мае текущего года Кирилл вывел свою четырехлетнюю сестру из горящего дома и за проявленное мужество получил награду. В этот же день медалью «90 лет Гражданской обороне» был награжден первый зампред облсовета Михаил Вдовин.

Все это произошло вчера, 4 октября, в день, когда со дня создания системы гражданской обороны прошло ровно 90 лет. В честь круглой даты торжественное мероприятие прошло в активном зале 1-й пожарно-спасательной части ПСО ФПС ГПС главного управления МЧС по Орловской области.

«С этой датой связана большая часть моей жизни. В 1976 году я поступил в Московское высшее командное училище на факультет Гражданской обороны, в последующем проходил службу в войсках Гражданской обороны и в штабе Гражданской обороны.

Вспоминая эти годы, я, прежде всего, вспоминаю людей, которые дали мне путёвку в жизнь. Это великие люди великой страны, для которых служба Родине была основным смыслом их жизни. Таких людей в системе Гражданской обороны я встречал много, именно они создали самую эффективную по тем временам систему защиты населения от оружия массового поражения. Это были люди ушедшей эпохи Советского Союза.

Еще хочу добавить, что мои противогаз и защитный костюм, которые я надевал, значительно перекрывая нормативы, давно пылятся в гараже. Однако если понадобиться норматив выполню если не на «отлично», то на «хорошо» точно. Напомню это 8 секунд. С праздником, сослуживцы!», — рассказал Михаил Вдовин в ходе мероприятия.

ИА «Орелград»