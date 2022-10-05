«Не санаторий»: Клычков прокомментировал сложности мобилизации

Губернатор Орловской области в ходе прямого эфира в соцсетях 5 октября ответил на упреки в отношении организации приема мобилизованных орловцев.

Например, в Коврове мужчины длительное время стояли ночью на улице под дождем перед центром подготовки.

«Вы тоже должны понимать — прибывают тысячи людей. Перед нашими ребятами поступили куряне. За ними шли мы. Потом Липецк. Приемочные документы проводили и расселяли. Это все-таки не санаторий, где есть какие-то гостиничные номера. Военные принимают людей, документы оформляют, заселяют. Подобные издержки … и без них можно было бы обойтись».

По словам Андрея Клычкова, по поводу обмундирования идет проверка. Губернатор запланировал визит в части, где находятся мобилизованные орловцы.

«Мы своими глазами все увидим. Дам картину не эмоционально, а что там на самом деле происходит. Как одели, как обули, как покормили», — сообщил Андрей Клычков.

Также губернатор проинформировал, что пока набор приостановлен, до очередной команды Минобороны. Все, кто получили повестки на ближайшие даты, должны явиться в военкомат только для уточнения данных.

Андрей Клычков не сообщил, сколько всего мобилизовали граждан из Орловской области. Ранее его советник по СМИ Сергей Лежнев говорил о 500 орловцах. Наши мобилизованные находятся в учебных центрах во Владимирской и Нижегородской областях.

ИА «Орелград»