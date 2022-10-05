Орловцы оказались лидерами по поеданию картошки

Статистики подсчитали, кто и сколько в ЦФО съедает различных продуктов питания.



Орелстат опубликовал расчет балансов продовольственных ресурсов Орловской области за 2021 год. На его базе был определен уровень среднедушевого потребления основных продуктов питания. Показатели Орловской области статистики проиллюстрировали на фоне ситуации в Центральном федеральном округе. Оказалось, что по поеданию картофеля орловцы заняли второе место в ЦФО. В среднем житель региона съедает за год 130 кг «второго хлеба». В среднем по округу данный показатель составляет 81 килограмм.

Примечательно, что с годами потребление картофеля в Орловской области снижается. Так, в 2017 и 2018 годах среднегодовое потребление этого продукта составляло 135 в расчете на одного жителя, в 2019 году – 134 кг, в 2020 году – 132 кг. При этом потребление овощей и бахчевых культур осталось на прежнем уровне – в 2021 году, как и в 2017-м орловцы в среднем съедали по 83 кг таких продуктов в год. По данному показателю регион занял лишь 15-е место в ЦФО.

Кроме того, по потреблению мяса и мясопродуктов жители Орловской области в 2021 году заняли 7-е место в ЦФО (82 килограмма в год против 86 в среднем по ЦФО), по потреблению яиц – 12-е место (259 штук в год против 283 по ЦФО), по потреблению молока и молочных продуктов – 12-е место (200 литров в год против 231 литра по ЦФО). Равным среднему по округу оказалось в Орловской области годовое потребление фруктов (66 кг) и хлеба и хлебобулочных изделий (113 кг).

Как уточнили в Орелстате, более подробная информация о формировании и использовании фондов потребления продуктов питания, уровне самообеспеченности Орловской области картофелем, овощами, мясом и мясопродуктами, яйцами, молоком и продуктами его переработки опубликована в статистическом бюллетене «Балансы продовольственных ресурсов в Орловской области в 2021 году».

ИА «Орелград»