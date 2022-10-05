Орловский департамент здравоохранения возглавил бывший главврач Архангельской больницы

5.10.2022 | 10:33 Медицина, Новости, Политика

В СМИ 48-летний Игорь Петчин фигурирует в связи с влиятельными покровителями, участием в поножовщине и бардаком, из-за которого десятилетнему мальчику ампутировали руку.

Игорь Петчин, ранее работавший главным врачом Архангельской областной клинической больницы, возглавил департамент здравоохранения Орловской области.

Приказ губернатора Клычкова был подписан вчера. На данный момент Петчин руководит департаментом с приставкой «и. о.»

«Имеет большой опыт работы на руководящих должностях в сфере медицины», — лаконично презентовала 48-летнего Петчина пресс-служба губернатора.

В старых публикациях СМИ информации о Петчине больше. Сообщается, что он:

ИА «Орелград» 

 

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