Под Орлом запретили самовольно хоронить умерших

О введенном запрете официально напомнили жителям города Ливны.



На сайте администрации Ливен появилось информационное обращение к местным жителям. Власти напоминают им о порядке организации похоронного дела и содержании мест захоронения в этом райцентре. Причем некоторые фрагменты данного послания звучат категорично. Например, восклицательным знаком выделено напоминание о том, что самовольные захоронения в городе запрещаются. Запрет был введен решением Ливенского городского Совета народных депутатов от 2019 года, когда, собственно, и были утверждены ныне действующие правила оказания ритуальных услуг.

Власти города напоминают горожанам, что на территории Ливен погребение умерших разрешается производить только после получения разрешения на захоронение. Согласно правилам, выдается оно в день поступления заявления, бесплатно, управлением жилищно-коммунального хозяйства. Вместе с заявлением надо предоставить документ, подтверждающий родство с умершим. Управление жилищно-коммунального хозяйства обязано вести учет выданных разрешений на захоронение.

Напомнили ливенцам и о действии еще одного положения, утвержденного местными депутатами в 2016 году. Оно ввело правила благоустройства территории города Ливны, и часть этих правил также касается мест погребения. Например, в Ливнах запрещается портить надмогильные сооружения, ломать зеленые насаждения и рвать цветы на могилах. На кладбищах запрещено выгуливать собак и ловить птиц, разводить костры, добывать песок и глину, срезать дерн.

Кстати, по ливенским кладбищам запрещено передвигаться на велосипедах, мопедах, мотоциклах, лыжах и санях. Нельзя на погостах распивать спиртные напитки и находиться в нетрезвом состоянии. Также запрещено находиться на территории места погребения после его закрытия. «Лицо, ответственное за место захоронения, обязано содержать намогильные сооружения, живую зеленую изгородь из кустарника, зеленые насаждения, ограды, иные элементы в надлежащем порядке, своевременно производить оправку надгробий», — резюмируют городские власти.

ИА «Орелград»