Суд разъяснил, опасно ли присутствие микробов в молоке

Соответствие молока с микробами нормам оспорила в суде орловская агрокомпания.



Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям сообщило о результатах спора, который родился еще весной. Специалисты указанного ведомства в рамках проведения пищевого мониторинга посетили молочно-товарную ферму «Колхоза 50 лет Октября», расположенного в Ливенском районе. Там они отобрали для лабораторного анализа пробы молока коровьего сырого. Само исследование проводилось в Орле, заключение по нему выдали специалисты Орловского филиала ФГБУ «ЦНМВЛ».

«По результатам лабораторных исследований установлено несоответствие молока коровьего сырого по микробиологическим показателям: количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), — сообщила пресс-служба ТУ Россельхознадзора. — Это является нарушением технических регламентов Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», «О безопасности пищевой продукции» и Федерального закона «О техническом регулировании».

Эксперты также объяснили, что КМАФАнМ – это общая бактериальная обсемененность, общее содержание микроорганизмов в продукте. Увеличение данного показателя свидетельствует о размножении микроорганизмов, в числе которых могут оказаться патогены и микроорганизмы, вызывающие порчу продукта. В качестве примера эксперты приводят плесень. Кроме того, практика показывает, что большое количество КМАФАнМ чаще всего свидетельствует о нарушениях санитарных правил и технологического режима изготовления, а также сроков и температурных режимов хранения продукции.

«В отношении юридического лица был составлен протокол об административном правонарушении с назначением наказания в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей на основании части 1 статьи 14.43 КоАП РФ, — продолжают в ТУ Россельхознадзора. — Не согласившись с решением, «Колхоз 50 лет Октября» обратился в арбитражный суд Орловской области с заявлением об отмене постановления по делу об административном правонарушении».

На днях дело было рассмотрено, арбитраж счел вынесенное в отношении колхоза постановление законным и обоснованным и отказал ему в удовлетворении заявленных требований. Тем самым суд подтвердил, что превышение общего содержания микробов в молоке может быть опасным для здоровья. Причем это касается не только молока. Специалисты говорят, что высокое содержание КМАФАнМ в продуктах питания может вызвать пищевое отравление с признаками диареи и гастроэнтерита. В наибольшей степени восприимчивы к данному заболеванию дети раннего возраста, пожилые и ослабленные люди.

ИА «Орелград»