В Орле создан единый пункт приема посылок для мобилизованных военнослужащих

5.10.2022 | 10:11 Новости, Общество

Полярная, 12.

В здании администрации Орловского муниципального округа создан единый пункт приема посылок для мобилизованных орловцев. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил губернатор области Андрей Клычков.

Родственники военнослужащих могут передать посылки по адресу Полярная, 12. При этом, следует соблюдать ряд требований:

  • не класть в посылки ничего запрещенного,
  • паковать только самое необходимое — вес посылки ограничен,
  • подписывать посылки — кому, от кого, контактные номера обоих, расположение части.

Сообщается, что ближайшая отправка груза в учебный центр состоится 7 октября.

ИА «Орелград»

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