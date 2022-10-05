В Орле создан единый пункт приема посылок для мобилизованных военнослужащих

Полярная, 12.

В здании администрации Орловского муниципального округа создан единый пункт приема посылок для мобилизованных орловцев. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил губернатор области Андрей Клычков.

Родственники военнослужащих могут передать посылки по адресу Полярная, 12. При этом, следует соблюдать ряд требований:

не класть в посылки ничего запрещенного,

паковать только самое необходимое — вес посылки ограничен,

подписывать посылки — кому, от кого, контактные номера обоих, расположение части.

Сообщается, что ближайшая отправка груза в учебный центр состоится 7 октября.

ИА «Орелград»