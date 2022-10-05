В Орле устанавливать остановочные павильоны будут москвичи

Определен победитель электронного аукциона на 6 млн рублей.

Наиболее привлекательное предложение сделало ООО «СБМ», снизив начальную цену контракта почти на полтора миллиона рублей. Подрядчику предстоит установить 17 остановочных павильонов на остановках общественного транспорта по Кромскому шоссе, улицам Комсомольская, Московская, Лескова, Октябрьская.

В документах на сайте «Госзакупки» указано, что несущий каркас сооружений будет из стальной профильной трубы, остекление – прозрачное каленое стекло толщиной не менее 8 миллиметров. Предусмотрены организация освещения и установка лавочки. Гарантийный срок – один год. К работам подрядчик должен приступить сразу после заключения контракта. Завершить все следует в течение 30 календарных дней.

По данным kartoteka.ru, ООО «СБМ» зарегистрировано в Москве в 2019 году. Учредители – Мария Нечаева, Алексей Воловодов. Последний также является генеральным директором. Компания не принимала участия в госзакупках. Чистая прибыль в 2021 году составила 572 тысячи рублей.

ИА «Орелград»