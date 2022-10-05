В Орле жилищные сертификаты получат лишь по восемь молодых семей в год

Администрация города обновила параметры программы поддержки молодежи.

Мэр Орла Юрий Парахин в целях актуализации нормативной правовой базы внес изменения в паспорт муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Орле». Ее реализация стартовала еще в 2017 году, а действие программы было рассчитано по 2023 год включительно. Теперь действие продлено еще на год, то есть на 2024 год включительно. Общий объем финансирования, согласно обновленной версии документа, увеличивается с 256,019 до 283,565 миллионов рублей. Из них 46,3 миллиона – это средств бюджета Орловской области, около 52,9 миллиона – средства бюджета города Орла.

Оставшиеся 184,3 миллиона рублей – это собственные и заемные средства, которые в покупку или строительства жилья должны вложить сами молодые семьи. Иными словами, за счет казны участники программы получают сертификат на софинансирование покупки жилья. При этом большую часть средств им все равно придется вкладывать самостоятельно. Несмотря на значительное увеличение запланированных объемов финансирования, круг участников программы будет ограничен.

Об этом можно судить по целевым показателям эффективности реализации данного проекта. Согласно им, количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, в 2017 году составляло 16, в 2018 году – 13, в 2019 году – 26, в 2020 году – 13, в 2021 году – 11. Целевые показатели для 2022, 2023 и 2024 годов установлены одинаковые – программа будет считаться эффективно реализованной, если жилищные сертификаты от мэрии получат по восемь молодых семей в год.

ИА «Орелград»