В орловских школах № 1 и № 12 сменились директоры

Новые руководители были представлены коллективам в преддверии Дня учителя.

В двух орловских школах в преддверии Дня учителя произошли смены директоров, новые руководители уже представлены сотрудникам. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Светлана Фомина (справа на фото) возглавила лицей №1 им. М.В. Ломоносова. Преподавательскую работу она начала в 1992 году в школе-интернате № 2, где была учителем математике. В последующие годы Фомина, являющаяся Почетным работников сферы образования России, работала в школах № 45, № 29 и № 50.

Регина Дорохова (слева на фото) в прошлом побеждала на муниципальном конкурсе «Учитель года», а теперь возглавила школу №12 им. И.Н. Машкарина. Выпускница факультета иностранных языков ОГУ, начинавшая карьеру в Образцовской школе, уже работала в школе № 12 в прошлые годы. Также Дорохова занимала должности в школе № 52.

ИА «Орелград»