В Орловской области приостановлена частичная мобилизация

Об этом в ходе эфира в соцсетях 5 октября сообщил губернатор Андрей Клычков.

«На данный момент пока приостановили мобилизацию по решению Минобороны, — сказал глава региона. – Позавчера [3 октября, прим.ред.] отправили группу ребят. Повестки, которые пришли с опережением на следующие дни, вам просто нужно прийти в военкомат, чтобы уточнить свои данные. Дополнительный призыв на сегодняшний день не проводится. Будем ждать решений Минобороны о продлении, не продлении».

Андрей Клычков не уточнил, сколько всего мужчин отправилось в учебные центры. Ранее, 3 октября, советник главы региона по СМИ Сергей Лежнев сообщал, что порядка 500 жителей Орловской области пополнили ряды вооруженных сил России в рамках частичной мобилизации.

На Орловщине повестки начали разносить с 25 сентября. По словам главы региона, их вручали тем, кто прошел службу в армии, имеет востребованные военно-учетные специальности. Проходить обучение орловцы будут во Владимирской и Нижегородской областях.

ИА «Орелград»