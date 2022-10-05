В Орловской области вскрыли три подпольные нарколаборатории

5.10.2022 | 11:15 Новости, Происшествия

Пресечена деятельность по производству синтетического дурмана в особо крупном размере, сообщает региональное УФСБ.

Задержаны семь граждан России и соседних государств, которые занимались незаконной деятельностью в трех районах Орловской области в подпольных лабораториях. Изъято в общей сложности 400 килограммов наркотических средств, их компоненты, оборудование. Возбуждено шесть уголовных дел.

«Установлены лица, выполняющие роль организаторов преступной схемы и наркокурьеров», — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Орловской области.

ИА «Орелград»

 

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