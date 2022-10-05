В преддверии Дня учителя прошло награждение орловских педагогов

Мероприятие прошло в Орловском государственном институте культуре.

Вчера, в преддверие празднования Дня учителя, в Орловском государственном институте культуре состоялось награждение орловских педагогов. Об этом сообщила пресс-служба облсовета.

В мероприятии приняли участие спикер регионального парламента Леонид Музалевский, губернатор Андрей Клычков, зампред облсовета Олег Кошелев, первый заместитель губернатора Вадим Соколов, митрополит Орловский и Болховский Тихон, а также руководители и сотрудники образовательных учреждений области.

«Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником. Мы всегда с теплотой вспоминаем нашу первую учительницу, тех учителей, которые вложили в нас необходимые и нужные знания. Уверен, ваши ученики вспоминают вас точно так же. Спасибо вам не только за это, но и ещё и за то, что вы вместе с этими знаниями отдаете нашим детям частицу себя, своей души и своего сердца. Это бесценно!», — обратился к собравшимся Леонид Музалевский.

Отличившихся педагогов награждали Почетными грамотами и Благодарностями облсовета, а также наградами губернатора, Министерства образования РФ и Орловской Митрополии.

После награждения в честь педагогов был организован праздничный концерт, который подготовили студенты института.

ИА «Орелград»