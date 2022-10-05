Житель Орловской области пошел прогуляться и нашел оружие

Найденное добровольно сдал правоохранителям.



Как сообщили в Управлении Росгвардии по Орловской области, с заявлением о сдаче незарегистрированного оружия и боеприпасов в отделение лицензионно-разрешительной работы по Орловскому, Кромскому и Троснянскому районам обратился 69-летний житель поселка Кромы. Он рассказал удивительную историю. На днях мужчина отправился прогуляться, побродил по одной из местных деревень, каким-то образом забрел в нежилой дом и нашел там ружье с патронами. Как и требует закон, находку он не стал скрывать от властей, а тут же сообщил о ней правоохранителям.

«Сотрудники Росгвардии осмотрели находку и предположили, что заявитель нашел охотничье гладкоствольное ружье «ИЖ-16», изготовленное промышленным способом и несколько боеприпасов», — уточнили в силовом ведомстве. Поскольку оружие было выдано добровольно и в установленном законом порядке, мужчина за свою находку может получить от государства денежное вознаграждение.

Напомним, расценки ранее были утверждены правительством Орловской области. Они варьируются в зависимости от вида орудия и боеприпасов. К слову, всего в текущем году в подразделения лицензионно-разрешительной работы тероргана Росгвардии жители Орловской области сдали 30 единиц незарегистрированного оружия. Общая сумма выплаченного им денежного вознаграждения превысила 170 тысяч рублей. Деньги выдаются только за добровольную сдачу. Если силовики сами найдут у орловца оружия, то его владельцу грозит уголовная ответственность.

Напомним, несколькими днями ранее в упомянутое отделение лицензионно-разрешительной работы по Орловскому, Кромскому и Троснянскому районам с заявлением о добровольной сдаче незарегистрированного оружия также обратился местный житель 2001 года рождения. Он тоже нашел охотничье ружье – во время уборки домовладения, которое раньше принадлежало его отцу. Молодой человек принес оружие силовикам и предположил, что им мог владеть его ныне уже покойный отец. В данном случае правоохранители установили, что орловец нашел одноствольное гладкоствольное ружье «ИЖ-17». За свою находку он может получить от государства вознаграждение в 8000 рублей.

ИА «Орелград»