Леонид Музалевский призвал орловских депутатов вместе помочь военнослужащим

6.10.2022 | 15:37 Новости, Общество

Собранные средства пойдут на закупку утепленных палаток.

Спикер регионального парламента Леонид Музалевский призвал коллег принять участие в сборе средств для оказания помощи российским военнослужащим, принимающим участие в СВО. Об этом сообщила пресс-служба облсовета.

«Мы обратились ко всем депутатам областного Совета, ко всем фракциям с просьбой собрать как денежные средства, так по возможности и необходимые продукты, предметы первой необходимости, инструменты, медикаменты, тёплые вещи для наших бойцов. В сложный для страны период нам нужно объединяться. Помощь нашим военнослужащим мы должны оказывать совместную. Не взирая на партийную принадлежность. Мы делаем одно общее дело, для нашей общей Победы!», — рассказал Леонид Музалевский.

В числе подразделений, которые получат помощь — орловский добровольческий батальон «Ермолов». Аналогичный сбор также проводит региональное отделение «Единой России». Собранные средства пойдут на закупку утепленных 5-6 местных палаток.

ИА «Орелград»

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