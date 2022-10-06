Леонид Музалевский призвал орловских депутатов вместе помочь военнослужащим

Собранные средства пойдут на закупку утепленных палаток.

Спикер регионального парламента Леонид Музалевский призвал коллег принять участие в сборе средств для оказания помощи российским военнослужащим, принимающим участие в СВО. Об этом сообщила пресс-служба облсовета.

«Мы обратились ко всем депутатам областного Совета, ко всем фракциям с просьбой собрать как денежные средства, так по возможности и необходимые продукты, предметы первой необходимости, инструменты, медикаменты, тёплые вещи для наших бойцов. В сложный для страны период нам нужно объединяться. Помощь нашим военнослужащим мы должны оказывать совместную. Не взирая на партийную принадлежность. Мы делаем одно общее дело, для нашей общей Победы!», — рассказал Леонид Музалевский.

В числе подразделений, которые получат помощь — орловский добровольческий батальон «Ермолов». Аналогичный сбор также проводит региональное отделение «Единой России». Собранные средства пойдут на закупку утепленных 5-6 местных палаток.

ИА «Орелград»