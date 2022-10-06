Мценску предрекли сокращение рабочей силы

Численность экономически активных горожан будет уменьшаться.

Власти города Мценска представили собственный прогноз социально-экономического развития на несколько лет вперед. Прогноз касается самых разнообразных сфер жизни. Его параметры местные власти будут учитывать при верстке бюджета на очередной год и на плановый период. Один из разделов документа касается сферы труда и занятости. Из него следует, что в 2021 году численность рабочей силы (экономически активного населения) в Мценске составляла 18,5 тысячи человек, или 51,6 процента всего населения города.

В 2022 году она увеличилась до 18,6 тысячи человек, при этом доля в общей численности населения возросла до 52,7 процента. Подсчитано, что сейчас 17 750 амчан заняты в экономике, а 850 человек являются безработными. В последующие годы численность экономически активного населения Мценска, как следует из прогноза, будет уменьшаться. В 2025 году она сократится до 18 тысяч человек. При этом ее доля в общей численности горожан вырастет до 53,3 процента. Это означает, что власти также прогнозируют общее снижение численности населения в городе по демографическим факторам. Иными словами, можно ожидать, что смертность в городе будет превышать рождаемость. Возможно, снижению численности горожан поспособствует и отток местного населения в другие города и регионы.

Из документа также следует, что в 2021 году среднесписочная численность работников предприятий и организаций Мценска составила 10 912 человек, или 98,1 процента к уровню предыдущего года. Среднесписочная численность работников на крупных, средних и некоммерческих организаций уменьшилась по сравнению с уровнем предыдущего года на 3,3 процента — до 8420 человек. В организациях малого бизнеса среднесписочная численность работников, наоборот, увеличилась на 2,7 процента, или до 2492 человек. Примерно на таком же уровне численность работников сохраняется и сейчас.

ИА «Орелград»