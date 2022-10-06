Орел угодил в низшую группу потенциальных заемщиков

Города и районы Орловской области поделили на финансовые категории.

Департамент финансов Орловской области в соответствии со статьей 107.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердил на 2023 год перечень муниципальных образований, отнесенных к трем разным группам заемщиков. Так, в группу заемщиков с низким уровнем долговой устойчивости попал только город Орел. Напомним, верхний предел муниципального внутреннего долга, установленный депутатами Орловского горсовета, на 1 января 2023 года составляет 2,57 миллиарда рублей. Для сравнения, доходная часть бюджета областной столицы составляет чуть менее 12 миллиардов рублей.

В перечень муниципальных образований Орловской области, отнесенных к группе заемщиков со средним уровнем долговой устойчивости, включены город Ливны и поселок городского типа Глазуновка. Как уже писал «Орелград», задолженность Ливен по бюджетным кредитам по состоянию на 1 сентября 2022 года составила 49 миллионов рублей. А 16 сентября город получил еще один бюджетный кредит от УФК по Орловской области на пополнение остатка средств на едином счете бюджета в сумме 5 миллионов рублей со сроком погашения 15 декабря 2022 года. Все остальные города и районы Орловской области, включая город Мценск, отнесены к группе заемщиков с высоким уровнем долговой устойчивости.

Добавим, что разбивка по группам проводится в соответствии с правилами, утвержденными правительством региона. Как раз в эти дни процедуру независимой антикоррупционной экспертизы проходит порядок представления документов и материалов, необходимых для согласования департаментом финансов Орловской области программ муниципальных внутренних и внешних заимствований, а также муниципальных гарантий, которые города и районы могут кому-то дать. Порядок согласования так называемых долговых программ городов и районов будет зависеть от того, к какой именно группе заемщиков они отнесены.

Местные власти должны будут предоставлять в департамент проект решения о местном бюджете на очередной финансовый год, проект основных направлений долговой политики, нормативные правовые акты, содержащие дополнительные ограничения по муниципальному долгу и заимствованиям. Также чиновники с мест будут обязаны представлять в область данные о плановых объемах погашения и обслуживания муниципального долга. Департамент финансов имеет право как согласовать долговую программу города или района, так и отказать в этом. Основанием для отказа может послужить, например, представление муниципальным образованием неполного комплекта документов или выявление в представленных документах неполной или недостоверной информации.

ИА «Орелград»