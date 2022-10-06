Орловские женщины создали «швейный батальон»

6.10.2022 | 10:21 Новости, Общество

В ближайшее время швеи начнут изготавливать термобелье и утепленные вещи.

Женщины из Орла и Мценска наладили домашнее производство вещей для военнослужащих, участвующих в СВО. Об этом сообщило «Орловское информбюро».

Начиналось все с обычных футболок, и в течение сентября их удалось сшить 130 штук. Но благодаря помощи спонсоров швеи обзавелись флисом и терм-полотном. Поэтому в ближайшее время начнется производство термобелья и утепленных мужских вещей.

Отметим, что весь производственный процесс происходит дома. А отправкой вещей на фронт занимаются добровольцы из волонтерского движения «Войско заботы».

ИА «Орелград»

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