Орловские женщины создали «швейный батальон»

В ближайшее время швеи начнут изготавливать термобелье и утепленные вещи.

Женщины из Орла и Мценска наладили домашнее производство вещей для военнослужащих, участвующих в СВО. Об этом сообщило «Орловское информбюро».

Начиналось все с обычных футболок, и в течение сентября их удалось сшить 130 штук. Но благодаря помощи спонсоров швеи обзавелись флисом и терм-полотном. Поэтому в ближайшее время начнется производство термобелья и утепленных мужских вещей.

Отметим, что весь производственный процесс происходит дома. А отправкой вещей на фронт занимаются добровольцы из волонтерского движения «Войско заботы».

ИА «Орелград»