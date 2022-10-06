Почти 2000 подростков проверили в Орловской области

«Социальные патрули» изучили условия проживания несовершеннолетних.

В Орловской области продолжается проведение мероприятий по предупреждению подростковой преступности и защите несовершеннолетних от бытового насилия. В частности, такая работа ведется в формате «социальных патрулей». По данным Управления МВД России по Орловской области, за восемь месяцев текущего года такими патрулями было совершено 667 выездов на места. В целом было проверено 1712 семей и 1940 подростков – проверяющие, в том числе, изучили условия проживания несовершеннолетних.

В результате работы «социальных патрулей» за отчетный период времени было выявлено 166 различных нарушений, по которым были составлены административные материалы. Кроме того, сотрудниками органов внутренних дел было подготовлено и направлено в органы исполнительной власти и местного самоуправления 1015 информаций о результатах проверок. В органы опеки и попечительства было направлено 15 ходатайств о рассмотрении вопроса о лишении или ограничении родительских прав. Отметим, что 10 из этих ходатайств на сегодняшний день удовлетворены.

«Не утрачивает своей актуальности задача по снижению уровня аварийности на автодорогах области и тяжести последствий при дорожно-транспортных происшествиях, — следует также из информации регионального Управления МВД. — С участием несовершеннолетних зафиксировано 46 ДТП, в которых один ребенок погиб и 53 получили ранения. За нарушения правил перевозки детей составлено 2116 административных материалов».

ИА «Орелград»