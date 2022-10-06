Программу борьбы с экстремизмом разработали в Ливнах

Угрозой названо распространение экстремизма со стороны даже политических партий.

Администрация Ливен утвердила муниципальную программу «Профилактика экстремизма и терроризма в городе Ливны Орловской области». Она рассчитана на 2023-2028 годы, ежегодно на нее планируется выделять по 100 тысяч рублей. Таким образом, общий объем финансирования составит 600 тысяч рублей. Средства будут выделены из местного бюджета. Программа предусматривает создание системы антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей. Еще одна важная цель – формирование у местного населения духовного единства, дружбы народов, межнационального согласия, культивирование чувства российского патриотизма, распространение знаний об истории и культуре народов, населяющих Ливны.

«Особая актуальность проблематики обеспечения безопасности в настоящее время связана с сохраняющейся угрозой террористических действий, распространения экстремизма со стороны ряда политических партий и общественных объединений, — говорится в паспорте программы. — Существованию внутренней напряженности и низкого уровня безопасности способствуют некоторые нежелательные процессы, идущие в экономике, политике, социальной, культурной сферах. Статистические данные по городам и регионам Российской Федерации говорят, что ситуация по некоторым социально значимым вопросам близка к предельно допустимым нормам».

По мнению авторов документа, участие в профилактике терроризма и экстремизма выражается, в частности, в обеспечении антитеррористической защищенности мест с массовым пребыванием людей, объектов муниципальной собственности. В первую очередь речь идет о зданиях и сооружениях, в которых размещены муниципальные бюджетные учреждения образования, культуры, спорта, структурные подразделения органов местного самоуправления и т.д.

«Криминальная обстановка на территории города Ливны продолжает оставаться стабильной, — сказано при этом в паспорте программы. — Информации о подготовке или проявлениях террористической и экстремистской направленности не имеется. Преступлений, имеющих общественный резонанс, не совершено. Случаев межнациональных конфликтов на бытовой почве, конфликтов с местным населением по земельно-хозяйственным вопросам, на почве неприязни и хулиганских побуждений, конфликтов лиц не титульных национальностей между собой в отчетном периоде не зафиксировано».

ИА «Орелград»